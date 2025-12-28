Nelson, 14 anni, incanta la Francia cantando in napoletano
Sta facendo il giro del web e il motivo è facilmente intuibile: si tratta di un video in cui Nelson, ragazzino francese di 14 anni, si esibisce in televisione sulle note di "Funiculì Funiculà" cantata in uno splendido napoletano. Nelson, infatti, sta partecipando alla dodicesima stagione di "Prodiges", famosissimo programma di France 2 (tra le più noti emittenti televisive transalpine) nel quale bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni mostrano i loro talenti artistici.
E così, Nelson si è presentato sul palco vestito di tutto punto, con un vestito in tre pezzi blu scuro, e ha incantato giudici e pubblico – sia in studio, che a casa e sui social – con il celebre brano della tradizione canora napoletana. Il video dell'esibizione di Nelson è stato prontamente condiviso sui canali social dell'emittente francese, ricevendo centinaia di migliaia di visualizzazioni.
La storia di "Funiculì Funiculà", tra le canzoni napoletane più famose
Nonostante possa sembrare una canzone molto distante, soprattutto per un ragazzino francese di 14 anni, "Funiculì Funiculà" è una delle canzoni napoletane più conosciute e ha contribuito proprio a diffondere la tradizione musicale partenopea nel mondo. Il brano fu realizzato nel 1880: il testo è del giornalista Giuseppe Turco, mentre la musica è del maestro Luigi Denza. La canzone fu ispirata dall'inaugurazione l'anno precedente, nel 1879, della funicolare del Vesuvio con la quale, come si intuisce dal nome, era possibile raggiungere il vulcano partenopeo; il testo, infatti, illustra i vantaggi del nuovo mezzo di trasporto per cittadini e turisti.