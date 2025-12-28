Nelson, 14 anni, incanta la Francia cantando in napoletano

Il 14enne sta partecipando all’ultima stagione di Prodiges, noto programma della tv francese. Nel corso della sua ultima esibizione, Nelson ha incantato giudici e pubblico con “Funiculì Funiculà” cantata in napoletano.

Sta facendo il giro del web e il motivo è facilmente intuibile: si tratta di un video in cui Nelson, ragazzino francese di 14 anni, si esibisce in televisione sulle note di "Funiculì Funiculà" cantata in uno splendido napoletano. Nelson, infatti, sta partecipando alla dodicesima stagione di "Prodiges", famosissimo programma di France 2 (tra le più noti emittenti televisive transalpine) nel quale bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni mostrano i loro talenti artistici.

E così, Nelson si è presentato sul palco vestito di tutto punto, con un vestito in tre pezzi blu scuro, e ha incantato giudici e pubblico – sia in studio, che a casa e sui social – con il celebre brano della tradizione canora napoletana. Il video dell'esibizione di Nelson è stato prontamente condiviso sui canali social dell'emittente francese, ricevendo centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Nelson, 14 ans, impressionnant avec sa voix 😮 Le jeune chanteur bluffe le jury en reprenant "Funiculì funiculà" de Luigi Denza. Va-t-il se qualifier pour la finale de Prodiges ? Retrouvez la 1ère demi-finale de Prodiges ce jeudi 18 décembre sur france.tv et sur France 2. Pour cette nouvelle saison, nous retrouvons Faustine Bollaert et notre jury d'exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon, et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique. Cette année, ce sont 24 jeunes talents qui vont performer lors de deux demi-finales. Pour la grande finale, ils ne seront plus que 12. Âgés de 6 à 16 ans, ces virtuoses du classique se produiront sur scène et feront découvrir au jury ainsi qu'au public leur talent parmi le chant, la danse et la pratique d'un instrument de musique.

La storia di "Funiculì Funiculà", tra le canzoni napoletane più famose

Nonostante possa sembrare una canzone molto distante, soprattutto per un ragazzino francese di 14 anni, "Funiculì Funiculà" è una delle canzoni napoletane più conosciute e ha contribuito proprio a diffondere la tradizione musicale partenopea nel mondo. Il brano fu realizzato nel 1880: il testo è del giornalista Giuseppe Turco, mentre la musica è del maestro Luigi Denza. La canzone fu ispirata dall'inaugurazione l'anno precedente, nel 1879, della funicolare del Vesuvio con la quale, come si intuisce dal nome, era possibile raggiungere il vulcano partenopeo; il testo, infatti, illustra i vantaggi del nuovo mezzo di trasporto per cittadini e turisti.