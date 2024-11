video suggerito

Nell’ultimo album di Geolier la canzone per l’amico figlio del boss: “Crescenzo non sa…” In “Nun sacc’ perdere”, contenuta nell’album “Dio lo sa – Atto II”, il cantante Geolier cita Crescenzo Marino, suo amico, di recente condannato a 10 anni di reclusione per camorra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Crescenzo ha preso 10 anni, per questo non esulto più di tanto anche se sto vincendo". Il nome, accorciato in "Cresc", si perde nel fiume di parole di Geolier, ma il riferimento è chiaro: si tratta di di Crescenzo Marino, figlio del boss Gennaro Marino "McKay", che nei mesi scorsi ha incassato proprio una condanna a dieci anni di reclusione in primo grado. La strofa fa parte della canzone "Nun sacc' perdere", contenuta nell'ultimo album del rapper napoletano, "Dio lo sa – atto II", uscito la settimana scorsa. Il rapper, già molto popolare a Napoli e diventato famoso a livello nazionale dopo l'ultimo Sanremo, e che ha già annunciato due date nei prossimi mesi allo stadio Maradona, non ha mai nascosto l'amicizia con il figlio del capoclan delle Case Celesti e in più occasioni ha sostenuto che fosse detenuto da innocente.

Il figlio del boss citato nella canzone di Geolier

Nel testo della canzone il riferimento è nella seconda strofa. Parlando prima di se stesso, il rapper originario del rione Gescal di Miano e cresciuto a Secondigliano afferma, in sostanza, di non riuscire ad essere del tutto contento del suo successo perché pensa alla sorte dell'amico in carcere ("Se sto ridendo, smetto sempre per un istante" e "non mi faccio le foto di gruppo insieme agli altri".

"Sono tanti mesi che non gli scrivo", prosegue la canzone, "dovrei dirgli più cose. Lui non sa di Sanremo, non sa del contratto", riferendosi alla partecipazione all'ultima edizione e della popolarità acquisita a livello nazionale su quel palco, "di mio nipote Andrea", "che alla fine mi lasciai" (ha di recente interrotto il rapporto con la fidanzata storica) e, ancora, "non sa che la nipote ha detto "mamma"".

Il testo della seconda strofa della canzone "Nun sacc' perdere" di Geolier:

Tenevo vent'anni a diec'anni, Cresc- ha pigliato diec'anni

Pecciò, si sto vincendo, nun esulto maje cchiù e tanto

Pecciò, si sto ridendo, smetto sempe pe n'istante

E nun me faccio ‘a fot"e gruppo nzieme a tutte quante

So tanti mesi ca nun ‘o scrivo, c"ess"a dicere cchiù cose

Isso mica sape ‘e Sanremo se l'ha visto ra via ‘e fore

Isso nn'sape dô cuntratto e manco ‘e nepotemo Andrea

Ca alla fine m"e lasciai ‘e che a nepote ha itto mamma

Ce pienze si fossemo nate tutte vincitore

Tanto sì ca nisciuno essa voluto vincere cchiù

Sta na percentuale ch"o paracadute bleffa

È minore ‘e chella la ‘e murí pe ‘nu soffocamento

Però tu respire (Ah, ah, ah, ah)

Quinde aizzate e cumbatte

Tanto ‘a fine nun t"a schive, vene e basta

E si chiagnimmo, stuto ‘o sole cu ‘sti lacrime

E me ripeto sulamente ca je

Nun voglio perdere

Nun saccio perdere

Vulesse perdere

Pe vedè che ce sta ‘int'e tenebre

Il fumetto che difende Crescenzo Marino

Pochi giorni un amico di Marino aveva pubblicato su Tiktok un fumetto che sarebbe stato scritto e disegnato dal ragazzo detenuto. Nelle tavole il protagonista, che sarebbe appunto il figlio del boss, parla in prima persona e racconta della sua vita, dall'infanzia difficile a quando, pur non avendo mai voluto far parte degli ambienti criminali, è stato arrestato.

Crescenzo Marino è in carcere dal luglio 2022. La condanna, in primo grado, è arrivata nell'agosto 2024; contro di lui, oltre alle ricostruzioni dell'Antimafia, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Il suo avvocato, nel corso del dibattimento, ha sostenuto che non ci fossero dei riscontri oggettivi in merito al presunto ruolo di Marino Jr nel clan e ha fatto leva sulle sue frequentazioni, estranee a dinamiche criminali, e sulle sue attività lavorative.