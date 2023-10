Nello zaino ha più di 100 schede telefoniche anonime e irrintracciabili: uomo denunciato a Napoli Le schede telefoniche, oltre 100, erano intestate a prestanomi, quindi irrintracciabili: la Polizia Municipale ha denunciato un cittadino del Gambia.

A cura di Valerio Papadia

È stato fermato in piazza Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, con addosso oltre 100 schede telefoniche anonime e irrintracciabili: per questo un cittadino del Gambia è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale di Napoli si sono imbattuti nell'uomo nella centrale piazza Garibaldi: i caschi bianchi hanno così perquisito lo zaino del cittadino gambiano – pluripregiudicato – all'interno del quale sono state rinvenute 115 schede telefoniche intestate a prestanomi e, per questo, di fatto irrintracciabili.

Nello zaino gli agenti della Municipale hanno rinvenuto anche 200 euro, ritenuti provento dell'attività illecita, nonché due telefoni cellulari, che sono stati sequestrati e sui quali sono ora in corso accertamenti approfonditi per individuarne la provenienza. Informato del fermo, il pm di turno ha disposto per l'uomo la denuncia a piede libero.

