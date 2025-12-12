napoli
Nell’autorimessa abusiva trovate 39 targhe sospette: scatta il sequestro a Pianura

Blitz della Polizia Locale e dei carabinieri nel quartiere della periferia occidentale di Napoli: l’autorimessa abusiva è stata sequestrata, mentre la titolare è stata sanzionata.
A cura di Valerio Papadia
È stata una denuncia a indirizzare gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri e a portarli alla scoperta di un'autorimessa abusiva a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Nella mattinata odierna, venerdì 12 dicembre, i carabinieri della locale stazione e gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale sono intervenuti in via Pallucci, scoprendo una struttura adibita ad autorimessa, vendita e noleggio di veicoli, sprovvista di qualsivoglia autorizzazione necessaria alla svolgimento dell'attività.

Targhe di provenienza sospetta all'interno dell'autorimessa

Durante l'ispezione conseguente alla scoperta dell'attività abusiva, gli operatori hanno rivenuto e sequestrato 39 targhe di provenienza sospetta, che sono state poste sotto sequestro per ulteriori accertamenti; oltre alle targhe, sono stati sequestrati diversi manufatti edilizi realizzati in assenza dei relativi permessi. Al termine dei controlli, pertanto, la titolare dell'attività abusiva è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria: la Polizia Locale ha contestato alla donna le violazioni edilizie, mentre i carabinieri hanno contestato la ricettazione, la falsità materiale e l'emissione di fatture inesistenti. Si è proceduto, infine, con la cessazione dell'attività e con delle sanzioni di 5mila euro.

