Nell'auto nasconde quasi 12 chili di cocaina: corriere della droga arrestato in autostrada L'uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza sull'Autostrada A1, nei pressi dell'uscita di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: per lui è scattato l'arresto in flagranza.

A cura di Valerio Papadia

Un corriere della droga fermato e arrestato sull'Autostrada A1 Napoli-Milano: quasi 12 chili di cocaina sono stati rinvenuti e sequestrati nell'automobile del corriere. Nella fattispecie, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza d Napoli, impegnati in un'operazione volta al contrasto dei traffici illeciti, si sono imbattuti nell'uomo, di nazionalità albanese, che era in sosta con la sua automobile in una piazzola nei pressi dell'uscita autostradale di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta.

Alla vista dei finanzieri, l'uomo ha mostrato un eccessivo stato d'ansia, circostanza che ha indotto i militari delle Fiamme Gialle ad approfondire il controllo. L'uomo è stato condotto presso gli uffici del Reparto, mentre la sua automobile è stata sottoposta a perquisizione: occultati in vani ricavati nel bagagliaio e nella consolle centrale della vettura, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 11,8 chili di cocaina, suddivisi in 10 panetti.

Al termine delle operazioni, il corriere della droga è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale. Come stimato dai finanzieri, l'ingente quantitativo di cocaina sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa un milione di euro.