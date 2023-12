Nella pizzeria di Napoli centro trovati scatoloni di sigarette, gratta e vinci e un foro che conduce alle fogne Sottoposto a fermo per ricettazione un 42enne, titolare di una pizzeria del quartiere Mercato. Nel deposito dell’attività merce per decine di migliaia di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Migliaia di pacchetti di sigarette, centinaia di "gratta e vinci", rotoli di marche da bollo, sigarette elettroniche: era tutto nel retro di una pizzeria del centro di Napoli, nascosto nel deposito; valore di mercato: diverse decine di migliaia di euro. E nel locale i carabinieri hanno scoperto un foro che conduceva nei servizi fognari, dove sono stati trovati degli arnesi da scasso. Il titolare dell'attività commerciale, un 42enne incensurato del posto, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

La scoperta è avvenuta durante un controllo sanitario in via Bernardino Rota, nel quartiere Mercato, alle spalle del corso Umberto I. Il personale dell'Asl, ispezionando la pizzeria, ha trovato gli scatoloni accatastati nel deposito e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro. Per la catalogazione ci è voluta tutta la notte. I militari hanno poi individuato il foro che collegava l'interno della pizzeria con i servizi fognari; nel sottosuolo sono stati rinvenuti degli arnesi da scasso, sequestrati per il momento a carico di ignoti. Sulla provenienza della merce e sull'utilizzo degli arnesi sono in corso ulteriori accertamenti.

Sotto chiave sono finiti 4.300 pacchetti di sigarette di differenti marche e tipologia, 300 confezioni di tabacco, 600 sigarette elettroniche tra monouso e combustione, 3.500 foglietti per cambiali, 90 francobolli, 4 rotoli di marche da bollo, 600 gratta e vinci di differenti tipologie, 150 pacchetti di gomme da masticare e caramelle; non si esclude che si tratti di merce rubata, presumibilmente in una tabaccheria.