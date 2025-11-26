“Nella mensa dei poliziotti nel carcere di Poggioreale mancano anche pane e acqua”: la denuncia del sindacato

La facciata del carcere di Poggioreale

Condizioni lavorative difficili, quelle degli agenti di Polizia Penitenziaria nel carcere di Poggioreale, a Napoli, rese ancora più difficoltose dai problemi riscontrati in mensa, dove, stando a quanto denunciato dall'Uspp (Unione sindacale di Polizia Penitenziaria), mancherebbero in alcuni casi anche pane e acqua. In una nota, firmata da Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale del sindacato, si legge: "Sono mesi oramai che il sindacato denuncia questa situazione, ereditata dal nuovo provveditore dalla passata gestione, che non ha provveduto subito nel bandire una nuova gara d'appalto, nelle mense delle carceri regionali in particolare modo a Poggioreale in cui manca di tutto olio pane frutta addirittura in qualche caso anche l'acqua".

"I colleghi sono esasperati – si legge ancora nella nota del sindacato – perché già impegnati quotidianamente in un servizio gravoso delicato e stressante in condizioni di sovraffollamento e carenza di organico. Tutto ciò rende ancora di più inaccettabile subire anche la beffa di un servizio mensa inesistente e di pessima qualità: il pasto per i poliziotti è un diritto sancito dalla norma, che diventa un momento essenziale di ristoro e non può essere trascurato con superficialità".

Nella nota, Moretti e Auricchio concludono: "Abbiamo quindi chiesto soluzioni al nuovo provveditore che, in verità, si sta adoperando, per trovare alternative efficaci fino all'ingresso della nuova azienda, che subentrerà con un nuovo appalto. Si sta cercando, infatti, una risoluzione immediata del contratto con l'attuale ditta appaltatrice, perché sono mesi che non garantisce gli standard minimi previsti e l'erogazione in tutta la regione del buono pasto".