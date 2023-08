Nel giorno del suo compleanno va a rubare profumi e borse in quattro negozi diversi Un 47enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri a Sorrento (Napoli): rintracciato dopo tentato furto, aveva con sé prodotti rubati in altri tre negozi.

A cura di Nico Falco

Nel giorno del suo compleanno avrebbe commesso una serie di furti in rapida successione: tre quelli consumati, il quarto solo tentato. E sarebbe stato proprio l'ultimo a far scattare le manette: i carabinieri lo hanno rintracciato grazie alle descrizioni fornite dall'ultima vittima e hanno recuperato tutta la refurtiva. Agli arresti il 47enne napoletano Enrico Langella, che ora dovrà rispondere dei quattro episodi.

Il primo furto, riuscito, in un negozio di corso Italia: nel bottino, tre paia di infradito per un valore complessivo di 100 euro. Poco dopo, lungo la stessa strada, il ladro ha colpito in un negozio di profumi: ne ha rubati due, da 70 euro all'uno, per 140 euro totali. Il terzo furto in via Santa Maria delle Grazie, sempre nella stessa zona, dove è stata portata via una borsa da 65 euro. Una borsa era anche l'obiettivo del quarto furto: era esposta in un negozio di artigianato di vicoletto San Cesareo, a una manciata di metri di distanza.

Questa volta, però, le cose sono andate diversamente: il titolare ha capito quello che stava per succedere ed è intervenuto, sventando il furto, ed ha allertato i carabinieri. Ai militari della stazione locale, arrivati poco dopo nel negozio, ha così raccontato di quell'uomo appena andato via e lo ha descritto, fornendo quelle indicazioni che, in breve tempo, hanno portato al rintraccio del 47enne che aveva ancora con sé la refurtiva. L'uomo è stato trovato in possesso dei profumi, dell'altra borsa e delle infradito ed è stato quindi collegato anche ai precedenti episodi; è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.