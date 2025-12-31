napoli
Nel garage una tonnellata di botti, anche bombe da mortaio: il sequestro nel Casertano

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre una tonnellata di botti a Mondragone (Caserta); il proprietario dell’appartamento, un 60enne, è stato denunciato.
A cura di Nico Falco
i botti sequestrati a Mondragone (Caserta)
Un garage trasformato in una polveriera: oltre ai fuochi pirotecnici c'erano anche i botti illegali, comprese diverse "bombe cilindriche da mortaio", ovvero quelle che dovrebbero essere usate da persone in possesso di conoscenze specialistiche ma che, a Capodanno, possono finire nelle mani di chiunque, con tragiche conseguenze. La scoperta della Guardia di Finanza a Mondragone, in provincia di Caserta; tutto il materiale è stato sequestrato mentre per il proprietario di casa è scattata la denuncia a piede libero.

Il carico di botti, destinato a finire sulle bancarelle per i festeggiamenti della notte di San Silvestro, è stato rinvenuto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Caserta, nell'ambito di specifici servizi di controllo volti proprio a contrastare la diffusione e la vendita di fuochi d'artificio illegali, avviati già da diverse settimane e intensificati negli ultimi giorni. Le indagini hanno portato verso l'abitazione di Mondragone, individuata come possibile luogo di stoccaggio di fuochi d'artificio da vendere.

E, una volta entrati nel garage, i finanzieri hanno trovato quello che è apparso come un vero e proprio arsenale, detenuto senza alcuna autorizzazione e conservato in ambienti non idonei e in totale assenza di misure di sicurezza, con rischio altissimo di causare un'esplosione che avrebbe devastato l'abitazione e costituito un grave rischio anche per i vicini. I prodotti pirotecnici finiti sotto chiave, e quindi sottratti alla vendita abusiva in strada, sono circa 4mila, per un totale di 1.260 chili. Il proprietario dell'immobile, un sessantenne di Mondragone, è stato denunciato.

Caserta
Cronaca
Immagine
