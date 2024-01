Nel cortile una pistola e 3 chili di droga, il nascondiglio sulla strada principale di Pozzuoli I carabinieri hanno arrestato un 29enne a Pozzuoli (Napoli), trovato in possesso di una pistola; un’altra arma trovata insieme a stupefacenti in un’area condominiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una pistola calibro 7.65 con 6 proiettili, altre 13 cartucce dello stesso tipo, 32 panetti di hashish per 3 chili complessivi, 51 grammi di cocaina e il materiale per confezionare le dosi: era tutto nascosto, insieme a tre passamontagna neri, in un'area condominiale del corso Umberto I, la strada principale di Pozzuoli, comune alle porte di Napoli. Il ritrovamento dei carabinieri, che hanno arrestato un 29enne, trovato in possesso di un'arma identica.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno; i controlli si sono svolti in varie aree della cittadina del Napoletano, con particolare attenzione alle zone più sensibili. Vincenzo Porcelli, originario di Giugliano in Campania e già noto alle forze dell'ordine per reati di stupefacenti, è stato arrestato dopo la perquisizione domiciliare: in casa sua aveva una pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65 che, da successivi accertamenti, è risultata rubata; nell'arma c'erano 3 colpi, un quarto era già in canna. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere, in attesa di giudizio.

Il resto del materiale è stato invece rinvenuto in un'area condominiale del corso Umberto I. Sotto sequestro un'altra Beretta, stesso modello e tipo di quella trovata nell'appartamento del 29enne, oltre ai proiettili, che erano in un barattolo di latta, alla droga e al necessario per dividerla in dosi e venderla al dettaglio. Nel corso del servizio sono state infine elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada e sono stati sequestrati 6 veicoli.