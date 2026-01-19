Nel box auto il deposito della droga: sequestrato mezzo quintale di stupefacenti a Pagani

La droga sequestrata dalla Polizia a Pagani (Salerno)

Quel box auto di Pagani, in provincia di Salerno, veniva usato come deposito dove tenere gli stupefacenti, presumibilmente per poi venderli al dettaglio. Un luogo sicuro, fino a quando alla porta non si sono presentati i poliziotti: oltre mezzo quintale di droga è finita sotto chiave, mentre per il proprietario sono scattate le manette e la custodia cautelare in carcere.

L'arresto risale allo scorso 10 gennaio, quando la Polizia di Salerno, nel corso di uno specifico servizio di contrasto al traffico di droga nell'agro nocerino, ha controllato un box di via Alcide De Gasperi, a Pagani, in cui c'era il proprietario, O. G., classe 1998. Nel locale gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno hanno trovato un borsone contenente 61 chili e 640 grammi di hashish, confezionati in panetti.

La perquisizione è stata estesa al 28enne e al suo veicolo ed è saltata fuori altra droga: 97 grammi di hashish nel calzino che l'uomo indossava al piede sinistro, 1.016 grammi della stessa sostanza nascosti nel vano della portiera dell'automobile.

In casa, invece, sono stati trovati i soldi: in una busta di plastica riposta nell'armadio della camera da letto dell'indagato c'erano 8.950 euro. E altro denaro è stato trovato addosso all'uomo: 870 euro, che erano nel borsello. La droga sequestrata, secondo le stime, una volta immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 150mila euro.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, all'esito dell'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.