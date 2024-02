Nebbia a Napoli, avvolte strade e piazze dal centro a Fuorigrotta e San Giovanni La città si è svegliata avvolta in una densa foschia bianca, con una forte umidità. Strade e piazze sommerse dalla nebbia bianca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Napoli si sveglia immersa nella nebbia. Avvolte da una fitta coltre bianca strade e piazze cittadine, dal Lungomare di via Partenope, al centro storico, fino ai quartieri periferici di Fuorigrotta e Bagnoli, nell'area occidentale, e San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale. Un fenomeno particolare nel capoluogo partenopeo, che ha creato un'atmosfera surreale di sospensione e che è legato probabilmente agli sbalzi di temperature di questi giorni, con giornate calde per il periodo stagionale invernale unite ad una forte umidità, che cala soprattutto la notte e la mattina presto.

La città immersa in una foschia bianca

Questa mattina la città era invasa da una fitta nebbia bianca. Una densa foschia opaca che si è posata sulla città e sta contribuendo ad alimentare l'umidità mattutina, palpabile per chi passeggia in città. In mattinata il cielo si è presentato sereno o poco nuvoloso, grazie all'alta pressione che domina il Sud Italia. La temperatura minima registrata questa mattina è stata di 8 gradi centigradi, mentre la massima prevista per il pomeriggio è di 18 gradi centigradi. Il vento soffia debole da sud-sudest, mentre il mare è molto mosso.

Ma cosa ci aspetta per il resto della giornata? Secondo le previsioni, il tempo rimarrà stabile e asciutto fino al tardo pomeriggio, quando si avrà un aumento della nuvolosità lungo le coste tra la Campania. Questo è dovuto al transito di una perturbazione che porterà qualche pioggia tra la serata e la notte su lunedì. In conclusione, oggi a Napoli si può godere di una bella giornata primaverile, ma bisogna tenere d'occhio il cielo verso sera, perché potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia.