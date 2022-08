Nave militare greca in quarantena a Napoli: morta 19enne, altri due ricoverati Una nave militare greca è in quarantena nel porto di Napoli. Una militare 19enne, positiva Covid, è morta all’Ospedale del Mare, altri due sono al Cotugno.

A cura di Nico Falco

Una nave della marina militare greca, proveniente da Tunisi, è stata messa in quarantena nel porto di Napoli dall'Usmaf, l'Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute; tre dei membri dell'equipaggio erano stati ricoverati in ospedale, tra loro una militare di 19 anni greca morta nella notte scorsa nell'Ospedale del Mare, dove era stata trasportata d'urgenza; i motivi del decesso non sono stati ufficializzati, ma la giovane era risultata positiva al Covid.

Gli altri due ricoverati, anche loro militari greci, sono un uomo e una donna entrambi di 21 anni. Sono stati portati all'ospedale Cotugno di Napoli e sottoposti al tampone, dove sono tenuti in isolamento e sotto stretto monitoraggio dei parametri vitali; le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Con tutta probabilità nelle prossime ore verrano sottoposti al tampone anche altri membri dell'equipaggio che erano stati a contatti con la 19enne deceduta, al fine di verificare l'eventuale esistenza di un focolaio Covid a bordo. La vicenda è al centro di una riunione che si sta tenendo in queste ore in Prefettura con i rappresentanti del Comune, dell'Asl e dell'Usmaf.