È nato Vincenzo De Luca, nipote del presidente della Regione Campania: è il figlio del parlamentare Piero Fiocco azzurro in casa De Luca: è nato il secondogenito del parlamentare Pd Piero: si chiamerà Vincenzo De Luca come il nonno.

A cura di Redazione Napoli

Piero De Luca con la mano del figlio appena nato / foto Facebook

Non sappiamo se in futuro avrà la ‘passione' (o l'ossessione) della politica, come suo padre Piero o come suo nonno Vincenzo. Sappiamo però che in casa De Luca oggi si festeggia: è nato il secondo figlio di Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico che ha scelto di chiamarlo come il nonno di cui porterà quindi nome e cognome.

Piero, sposato con l'avvocato Laura Zarini, ha già una piccola di nome Maria Grazia, nata nel 2017. Suo fratello Roberto, invece, nel 2017 ha sposato la scozzese Paula Clarke e dal 2021 hanno una figlia, Rosa, che porta il nome della nonna e prima moglie di Vincenzo De Luca, Rosa Zampetti (oggi il governatore campano è legato a Marilena Cantisani, architetto). Si tratta dunque del primo fiocco azzurro in famiglia.

Roberto, Vincenzo e Piero De Luca

Scrive Piero De Luca sui social:

Benvenuto al mondo al nostro piccolo Vincenzo!

Questa notte ci ha portato il dono più bello che si possa desiderare.

Laura sta bene e Maria Grazia è al settimo cielo. Un’emozione incredibile. Una gioia immensa per tutti noi.

Una delle curiosità che più emergono fra i tanti auguri al nuovo arrivo in famiglia è inevitabilmente quello del nome che rispetta una delle tradizioni maggiormente note e diffuse nel Napoletano e in tutto il Sud ovvero quella della supponta (a volte definita anche ‘puntella').

Letteralmente in dialetto napoletano supponta significa sostegno, puntello (dal latino sub-punctare, vale a dire collocare una punta ‘a sostegno'). In questo caso la supponta è una abitudine familiare: un membro della famiglia assegna al nascituro il nome di uno dei suoi genitori.