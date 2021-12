A Napoli, defibrillatori nelle piazze principali per soccorsi veloci in caso di malore In occasione delle festività natalizie, in via sperimentale, a Napoli saranno installati defibrillatori nelle piazze più frequentati da cittadini e turisti.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli, durante le festività natalizie in corso, saranno installati in via sperimentale defibrillatori nelle principali piazze della città, in quelle maggiormente frequentate da cittadini e turisti, affinché si possa intervenire subito e prestare soccorso tempestivo in caso qualcuno venisse colto da improvviso malore. I defibrillatori saranno installati in apposite teche, su indicazione delle rispettive Municipalità, accessibili 24 ore su 24 ai cittadini, mentre un'adeguata segnaletica indicherà la posizione esatta del dispositivo salvavita. Sul sito del Comune di Napoli è possibile anche scaricare un modulo che consente la donazione di defibrillatori, in modo da accelerarne l'installazione nelle principali piazze della città per queste festività natalizie.

Prendendo spunto da questa iniziativa sperimentale, il Comune di Napoli, grazie a un accordo con il 118 e a finanziamenti della Città Metropolitana, si impegna dunque in un programma quinquennale volto all'installazione di defibrillatori in centri commerciali, stazioni della metropolitana, condomini, residenze per anziani, scuole materne e per l'infanzia e piazze.

La posizione dei defibrillatori nelle principali piazze di Napoli

Come detto, nel corso di questo Natale 2021, l'iniziativa sarà sperimentale e riguarderà le piazze di Napoli più affollate e frequentate. Ecco dove saranno posizionati i defibrillatori a Napoli durante queste festività natalizie:

