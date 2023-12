Trasporto pubblico a Napoli

Natale 2023, nuovi treni da Napoli per le località sciistiche al Nord Italia: Bardonecchia, Oulx e Cortina FS lancia Winter Experience: nuovi collegamenti dalla Campania per Milano e le località sciistiche dal 10 dicembre 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovi treni in partenza da Napoli per le località sciistiche del Nord Italia, come Bardonecchia, Oulx e Cortina d'Ampezzo. Il Gruppo Fs lancia la Winter Experience 2023 del Polo Passeggeri composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani, con tantissime nuove offerte invernali che prenderanno il via dal 10 dicembre 2023. Nel pacchetto figurano nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani.

In totale sono 24mila i collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13mila i collegamenti in Europa. Le novità della stagione invernale sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Più Frecce da Napoli per Milano

Napoli e Milano sempre più vicine grazie a due nuovi collegamenti giornalieri al mattino-sera che portano a 70 il numero complessivo di Frecciarossa in servizio tra le due città. E i due nuovi collegamenti rinforzano anche l’offerta sulla tratta Roma – Napoli che già presentava oltre 100 collegamenti, con tempi di viaggio a partire da un’ora e 2 minuti per Napoli Centrale (e a partire da 53 minuti per Napoli Afragola). Inoltre, nel 2024 inizierà il progetto di rinnovamento della FrecciaLounge nella stazione di Napoli Centrale, con nuovi servizi di caring e ristorazione

Il treno Roma-Napoli-Pompei anche d'inverno

Confermato per l'inverno anche per il 2024 il Frecciarossa Roma – Napoli – Pompei, già sperimentato con successo in estate. Il collegamento, nato dalla collaborazione con il Ministero della Cultura, permette di raggiungere comodamente gli scavi archeologici tutte le domeniche, con corse straordinarie anche nei giorni festivi.

I collegamenti per le località sciistiche

Per gli amanti della montagna, invece, confermati i collegamenti in Frecciarossa con partenza da Napoli verso Bardonecchia e Oulx ogni venerdì, sabato e domenica. Grazie a Freccialink, inoltre, tutti i sabati e le domeniche invernali, sarà possibile raggiungere la splendida Cortina d’Ampezzo ed il Cadore viaggiando a bordo di un Frecciarossa tra Napoli e Venezia Mestre e proseguendo verso la destinazione finale a bordo di un bus dedicato, confortevole e moderno e dotato di WIFI.

Gli sconti e le promo per l'inverno 2024

Viaggiare sui Frecciarossa in inverno sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni esigenza. Con FrecciaDAYS sconti fino al 70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con FrecciaSENIOR gli over 60 potranno acquistare biglietti a 29 euro e 39 euro. I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro. Alle famiglie, invece, è riservata l’offerta FrecciaFAMILY che fa viaggiare gratis gli under 15 e con una riduzione del 50% gli adulti. Fino all’8 gennaio tutti i cani viaggeranno gratis a bordo delle Frecce.

I trasporti regionali di Trenitalia in Campania

Turismo, ma non solo. Per venire incontro alle esigenze dei pendolari rimodulata l’offerta del Regionale di Trenitalia sulle linee ferroviarie più frequentate: più posti offerti e maggiore comfort per chi viaggerà sulla Napoli – Roma grazie ai nuovi convogli Rock a doppia composizione; inoltre, ancora più treni fermeranno nelle stazioni di Torre Annunziata Città (Napoli – Nocera – Salerno), Cancello-Arnone (Benevento – Roma), Montecorvino e Pontecagnano (Napoli – Salerno – Sapri/Eboli – Buccino) e aumentati i collegamenti sulla Napoli – Caserta.

Luci d'Artista e mercatini a Napoli

Cresce anche l’offerta di Trenitalia per raggiungere i principali eventi a tema natalizio sparsi in Campania. A Salerno tornano le Luci d’Artista, lo spettacolo che unisce grandi e piccoli in un viaggio immaginario tra vie illuminate e opere d’arte: quest’anno saranno 21 le corse straordinarie che collegheranno il capoluogo salernitano: 12 sulla tratta metropolitana Salerno – Arechi, 3 sulla relazione Napoli Campi Flegrei – Salerno e 6 sulla relazione Caserta – Salerno.

Inoltre, grazie a una promo dedicata, sarà possibile raggiungere comodamente in treno il Magic Castle di Angri, dove Babbo Natale in persona sarà pronto ad accogliere grandi e piccini. Per gli amanti del Natale segnaliamo anche i Mercatini di Natale a Napoli, a Salerno e al Museo Ferroviario di Pietrarsa, il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare a Napoli, la Valle del Natale di Torre del Greco e la Casa di Babbo Natale ad Agropoli, tutti facilmente raggiungibili con i treni regionali e metropolitani di Trenitalia.

Le navette bus in combinazione con la rete su ferro

Treni, ma anche bus. Confermati in Campania tutti i principali link treno+bus come l’Alibus, il Campania Link, il Certosa Link, il Pompei Link, il Vesuvio Link, e il Paestum Link, che permettono di raggiungere comodamente le principali località turistiche e i principali snodi aeroportuali della regione. A questi si aggiungono due nuovi servizi intermodali: il Caserta Link, che collega la stazione di Caserta con i borghi di San Leucio e Casertavecchia con 52 collegamenti nei giorni feriali, e il Reggia Outlet Link, che consente di raggiungere il centro commerciale con 68 corse complessive giornaliere. Infine, sempre per il trasporto su gomma, Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha annunciato l’acquisto di 150 autobus elettrici a zero emissioni che andranno a rinnovare completamente il parco mezzi in Umbria, Veneto e Campania, garantendo maggiore comfort e regolarità per il trasporto pubblico locale.