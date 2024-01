Nascondono 400 grammi di cocaina in casa con tre figli piccoli: arrestati marito e moglie insospettabili Operazione antidroga dei carabinieri: i due coniugi, incensurati, sono stati arrestati ad Orta di Atella, nel Casertano. Due arresti per droga anche ad Afragola, nella provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una vasta operazione antidroga quella che ha visto nelle scorse ore impegnati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e che ha portato all'arresto di quattro persone.

La scoperta più sorprendente effettuata dai militari dell'Arma è stata sicuramente quella effettuata ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta, dove sono stati arrestati marito e moglie di 41 anni, incensurati e insospettabili: nella loro abitazione, nella quale c'erano anche i tre figli piccoli di 10, 5 e 2 anni, i carabinieri hanno trovato 400 grammi di cocaina, materiale atto al confezionamento e denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Per marito e moglie è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere, mentre i tre bambini sono stati affidati ai nonni. La donna, inoltre, è stata trovata in possesso anche di una carta d'identità falsa, per la quale sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma.

Due uomini arrestati per droga ad Afragola

Le operazioni dei carabinieri di Castello di Cisterna hanno riguardato anche Afragola, nella provincia di Napoli: qui, i militari hanno arrestato arrestato un 45enne e un 23enne, sorpresi con la droga in casa del primo, sottoposto agli arresti domiciliari proprio per reati specifici.

I due, alla vista dei carabinieri, hanno cercato di disfarsi della droga, gettandola nel water. I militari, però, dopo aver bloccato i due spacciatori, hanno individuato il pozzetto della colonna fecale e recuperato la sostanza stupefacente, sequestrando4 7 dosi di cocaina, 12 dosi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento; sequestrati anche circa 1.500 euro, ritenuti provento dello spaccio.