Nasconde 11 chili di droga nel garage, 56enne arrestato ne Napoletano È accaduto a Brusciano: l’uomo è stato tradito da alcune bustine utilizzate per confezionare la droga , rinvenute dai carabinieri nei pressi del garage.

A cura di Valerio Papadia

Sono state le bustine di plastica utilizzate per confezionare le dosi di droga a tradire N.F., 56 anni, arrestato dai carabinieri a Brusciano, nella provincia di Napoli poiché trovato in possesso di 11 chili di stupefacenti. I militari della Sezione Operativa di Castello di Cisterna, durante un servizio di controllo del territorio, hanno focalizzato l'attenzione sul complesso di edilizia popolare "219": qui, abbandonate tra le scale di uno degli edifici, i carabinieri hanno notato alcune bustine di plastica, di quella comunemente utilizzate dai pusher per confezionare la droga, che erano state scartate probabilmente perché danneggiate.

La circostanza ha insospettito i militari dell'Arma, che si sono appostati in abiti civili per non dare sospetto. Passano alcune ore prima che da quello stesso edificio esca un uomo, che si dirige a un box auto lì vicino: così i carabinieri notano che nel garage non è custodita soltanto un'automobile, ma anche tanta droga. Il 56enne viene bloccato, mentre nel garage i militari trovano 11 chili di droga: 6 buste e 331 dosi di marijuana, 37 panetti e 712 dosi di hashish. Per l'uomo è scattato l'arresto: è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa di giudizio.