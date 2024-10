video suggerito

Nasce la nuova piazza Garibaldi a Napoli: chioschi e attività sociali e culturali. Gestione tra Comune e privati Oggi la firma tra l'amministrazione comunale e un partenariato di enti, associazioni e imprenditori. La nuova piazza Garibaldi avrà 8 chioschi e ospiterà attività culturali e sociali, per rendere fruibili a tutti gli spazi.

A cura di Valerio Papadia

Piazza Garibaldi a Napoli

È senza ombra di dubbio il principale biglietto da visita di Napoli e sta per cambiare volto. È stata firmata questa mattina la convenzione tra l'amministrazione comunale e un partenariato di associazioni, enti e imprenditori per la nuova piazza Garibaldi, dove sorge la Stazione Centrale nella quale, ogni giorni, arrivano tantissimi turisti in visita a Napoli. È questo il progetto "La bella piazza", fortemente voluto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme ad altri enti e fondazioni, che sperimenterà la co-gestione di piazza Garibladi tra amministrazione comunale e privati.

In piazza sorgeranno otto chioschi e avranno luogo eventi culturali e sociali, affinché tutti possano fruire della piazza; già oggi hanno aperto i primi due chioschi, utilizzati dalla Polizia Municipale. "Qui non si affida una piazza alle associazioni, qui le associazioni insieme agli enti locali, all'imprenditoria e ai cittadini provano a rendere uno spazio oggi abbandonato, pulito, presidiato in cui si c'è cura e diventa luoghi in cui i chioschi diventano presidi: ci saranno negozietti, una portineria sociale per dare risposte alle famiglie che vivono qui. La sola gestione pubblica così come la sola gestione privata non funziona, bisogna lavorare insieme" ha detto Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud.

"Noi non ci siamo mai rassegnati alla desolante realtà, avevamo una speranza e il tempo e il lavoro ci hanno dato ragione. È una sfida difficile e siamo consapevoli che da oggi il futuro di piazza Garibaldi dipenderà dall'impegno di tutti noi" ha detto Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità di Napoli.