Narcotizzata in casa e derubata a Napoli, due ladri arrestati con la refurtiva: si cercano altre vittime

Due giovani, 32 anni lui e 25 lei, sorpresi a rubare in un'azienda di via Rampe Brancaccio, sono stati arrestati dai carabinieri; sono stati trovati in possesso di un'automobile e di alcune carte di credito, provento di un furto in una abitazione perpetrato pochi giorni fa durante il quale la vittima sarebbe stata narcotizzata, e di merce di valore probabilmente refurtiva di altri raid. In manette sono finiti Camara Lamin, originario del Gambia, e Silvia Angelina Ogbe, nata a Carpi, entrambi residenti a Napoli.

L'intervento dei militari questa notte in via Rampe Brancaccio, nella sede di una società che si occupa di riparazione ascensori; guidati dalla centrale del Comando Provinciale, i carabinieri hanno raggiunto l'interno dei locali dove hanno trovato la coppia, che aveva rubato il portafogli di uno dei dipendenti con dentro un centinaio di euro. Dalle successive indagini è emerso che i due erano in possesso di una Fiat 500 con alcune carte di credito e merce di valore.

L'automobile e le carte sono risultate essere provento di un furto in casa dello scorso 12 aprile, quando ignoti sono entrati nell'appartamento di una cittadina cinese che vive al corso Garibaldi e hanno portato via diversi oggetti e le chiavi del veicoli; la donna in sede di denuncia aveva detto alla Polizia che il furto era avvenuto mentre era in casa a dormire e aveva riferito "stato confusionale e sapore acre in bocca", circostanza che aveva portato gli agenti a ipotizzare che potesse essere stata narcotizzata.

Nella Fiat 500 i militari hanno rinvenuto altri documenti, oggetti e merce di valore che potrebbero essere la refurtiva di altri furti. Camara e Ogbe sono stati trasferiti nei carceri di Poggioreale e Pozzuoli, in attesa di giudizio; sono accusati di furto aggravato e di ricettazione.