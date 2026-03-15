Napoli Women, squadra di calcio femminile senza casa in città: Zabatta e Ferrante studiano il caso

Il Napoli Women gioca in Serie A ma non a Napoli e senza sponsor locali. Visita delle assessore di Comune e Regione al team.

Le assessore Ferrante e Zabatta col presidente del team

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La Napoli Women è la squadra di calcio femminile della città. Napoli. Fondata nel 2003, milita in Serie A, ovvero nella prima divisione del campionato italiano. Non ha le "fortune" della squadra di calcio maschile: non gioca a Napoli, ma in provincia, a Cercola, né tanto meno mette piede allo stadio "Maradona" o in qualsiasi altra struttura sportiva partenopea. I suoi sponsor non sono napoletani e – caso curioso – non c'è nemmeno un occhio di riguardo, un accordo, un patto coi vertici della società sportiva Calcio Napoli.

Ieri l'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e l'assessora della Regione Campania Fiorella Zabatta, con delega – tra le altre – allo Sport e alle Politiche giovanili sono andate ad una partita del team e parlando col presidente, Marco Bifulco hanno avuto un quadro della situazione restando piuttosto perplesse. Entrambe si sono impegnate ad approfondire la situazione e cercare di dare una mano.

In molte città italiane i club maschili sostengono le squadre femminili. A Napoli questo non accade; la maggior parte dei partner economici che sostengono il Napoli Women arriva dal Nord Italia. Non c’è praticamente nessuna azienda napoletana che sponsorizzi il calcio femminile della città, eppure, i risultati sportivi non mancano: parliamo di una squadra competitiva, attualmente quarta in classifica. Zabatta cercherà di capire se poter portare la squadra di calcio femminile allo stadio "Collana" di Napoli, in zona Vomero.