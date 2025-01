video suggerito

Napoli-Verona, corse extra per la metro Linea 2 dopo la partita di domenica 12 gennaio Corse extra domenica 12 gennaio al termine di Napoli-Verona: la Linea 2 proseguirà con sette nuove corse per permettere il deflusso dei tifosi dopo la gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Corse extra in vista di Napoli-Verona di domenica 12 gennaio, gara numero 20 del campionato di Serie A e in programma alle 20.45: lo ha annunciato Trenitalia, che gestisce la Linea 2 della metropolitana partenopea, che collega tra le altre anche lo Stadio Diego Armando Maradona con le altre zone della città partenopea. Saranno cinque le corse in più che dalla stazione Campi Flegrei si muoveranno verso Napoli San Giovanni-Barra, altre due in direzione di Pozzuoli: un totale di 3.400 posti che permetteranno un miglior deflusso dei tifosi al termine della partita.

Anche se la biglietteria della stazione Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento, "è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno", fa sapere Trenitalia, in quanto "sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei", spiega l'azienda in una nota, "saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30", conclude Trenitalia.

Le corse extra permetteranno a chi arriva per esempio da fuori città e dalla provincia di lasciare l'automobile nei pressi dei parcheggi comunali di Piazza Garibaldi (come quello Brin dell'Azienda Napoletana Mobilità), e proseguire in metropolitana sia all'andata sia al ritorno della partita, permettendo così di evitare gran parte del traffico che si forma a Fuorigrotta al termine dei match casalinghi del Napoli.