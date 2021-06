Raid di vandali ai danni di un bus della Linea 140 dell'Anm, diretto alle spiagge di Posillipo. Un gruppo di ragazzi sale a bordo del mezzo, ruba un martelletto di sicurezza dal vano dove e custodito e terrorizza i passeggeri. Poi, danneggia il corrimano del bus piegandolo, e fugge via. A denunciare l'episodio, accaduto attorno alle ore 11,30 di questa mattina, Marco Sansone, del sindacato autonomo Usb: "Con il ritorno della stagione calda – afferma – riprendono gli atti vandalici ai danni delle linee ANM che trasportano prioritariamente balneari. Questa mattina, intorno alle ore 11.30, un gruppo di facinorosi ha assalito la linea 140 dell'ANM terrorizzando i passeggeri, sottraendo un martelletto di sicurezza interno al bus ed addirittura piegando un corrimano per il sostegno passeggeri".

"Come ogni anno in questo periodo – prosegue Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB LAVORO PRIVATO – ci troviamo ad affrontare una gestione lacunosa del servizio di superficie.

È necessario che l'ANM si coordini col servizio di Polizia Municipale di zona per regolare e gestire al meglio la sicurezza sugli autobus che trasportano prettamente balneari. È indecente – continua Sansone – che intere famiglie con bambini e persone anziane debbano subire l'attacco violento di gruppi di ragazzi, che non possono essere certamente controllati dall'incolpevole autista, abbandonato come sempre al suo destino. Non solo la scena a cui si è assistito stamattina è stata terribile, probabilmente quell'autobus adesso sarà messo fuori servizio, creando ulteriori ripercussioni sul servizio stesso. Auspichiamo – conclude Sansone – che l'azienda rafforzi ulteriormente le linee balneari ed aumenti la sicurezza a bordo dei suoi mezzi, anche con l'ausilio del personale di supporto, verificatori di titolo di viaggio ed Ausiliari al Traffico, e soprattutto interagisca con le Municipalità interessate per intensificare il controllo del territorio. Ricordiamo che fino a qualche mese fa Comune di Napoli ed azienda pubblicizzarono mediaticamente le cosiddette "Linee sicure" con personale della Polizia Municipale a bordo dei mezzi, che fine hanno fatto?".