Napoli-Union Berlino, due persone investite da moto in corsa all’esterno dello Stadio L’incidente tra viale Augusto e piazzale Tecchio. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Napoli per effettuare i rilievi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due persone, probabilmente due tifosi, sono state investite da una moto in corsa all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questa sera, al termine della partita di Champions Napoli-Union Berlino. Le vittime, delle quali non sono state ancora rese note le condizioni, erano a piedi, quando sarebbero state travolte da un motoveicolo che correva nei pressi di piazzale Tecchio e viale Augusto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire quanto avvenuto.

Lo Stadio Maradona blindato dopo gli scontri

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente. Stasera l'area circostante lo Stadio Maradona era blindata con centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Mentre è stato predisposto anche il consueto piano di circolazione.

Il piano di sicurezza è stato, infatti, rafforzato, dopo gli scontri avvenuti la scorsa notte con la Polizia, quando circa 200 tifosi tedeschi hanno percorso in corteo il centro di Napoli – tra Corso Umberto I, via Medina e piazza Dante – danneggiando e devastando arredi urbani e veicoli. Attorno alle ore 22,00 di ieri, infatti, numerosi tifosi tedeschi mascherati con tute beige hanno sfilato per la città, scortati a vista dalle forze dell'ordine.

Il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, questa mattina in conferenza stampa ha affermato: "Non c'è stata grande collaborazione, non ci sono state fornite informazioni sull'arrivo degli ultras tedeschi a Napoli, con la polizia tedesca non c'è stato un feedback completo".