Napoli, un pony morto gettato nel cassonetto dei rifiuti La macabra scoperta a Ponticelli. Intervenuti gli operatori di Asìa e l’Asl Veterinaria. Ruggiero a Fanpage.it: “Siamo sconcertati”

Il corpo di un pony morto gettato in un cassonetto dei rifiuti a Ponticelli, quartiere dell'area orientale di Napoli. Il piccolo cavallo è stato trovato così, sul fondo di un contenitore dell'immondizia, dagli operatori di Asìa Napoli, l'azienda dell'igiene urbana, guidata dall'amministratore unico Domenico Ruggiero. Il cavallino era avvolto in un sudario stracciato e aveva uno zoccolo che spuntava da sotto. “È assurdo, siamo sconcertati da quanto avvenuto – spiega Ruggiero a Fanpage.it – Purtroppo, dobbiamo combattere anche contro episodi del genere”.

La macabra scoperta è avvenuta in via Cupa Tierzo, a Ponticelli, a pochi passi dalla Motorizzazione Civile di via Argine, nell'area nord orientale di Napoli. I cassonetti dei rifiuti erano strati installati nella zona solo per tre giorni, per una esercitazione dei nuovi autisti impegnati nella raccolta dei rifiuti. Dopo tre giorni sono stati rimossi definitivamente.

Ma quando gli addetti di Asìa sono andati a rimuovere il cassonetto, all'interno hanno trovato il cavallino morto. Era in fondo al contenitore, ricoperto di mosche. Gli operatori ecologici della società partecipata dell'igiene urbana hanno chiamato subito l'Asl Veterinaria Napoli 1, che ha ritirato la carcassa del povero animale. Adesso si indaga sulle cause della morte.

L'amministratore unico di Asìa, Domenico Ruggiero, commenta a Fanpage.it: