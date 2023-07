Napoli, un 25enne ferito a colpi di pistola nelle Case Nuove: ricoverato in ospedale Un colpo di pistola alla schiena, 25enne in ospedale a Napoli. Nella notte, sparatorie anche in provincia: ad Afragola, 12 colpi contro una pizzeria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Colpi di pistola nella notte all'interno delle Case Nuove di Napoli: un uomo di 25 anni è stato colpito alla schiena ed è stato portato all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni vengono monitorare dai medici del nosocomio partenopeo. L'uomo colpito è un cittadino originario del Mali, classe 1998, che si trovava su via Antonio Toscano quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla schiena. Sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, chiamati ora a capire dinamica e movente degli spari verso l'uomo.

Spari nella notte anche in provincia

Non si è trattato dell'unica sparatoria avvenuta nella notte: in altre due circostanze nella provincia di Napoli ci sono stati altrettanti fatti simili. Il primo è avvenuto a Sant'Antonio Abate, all'altezza del civico 623 di via Stabia: qui, ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola prima di sparire nel nulla. I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno recuperato 3 bossoli calibro 9, sequestrandoli. Si indaga per capire contro chi fossero rivolti gli spari, non è escluso potesse trattarsi di una stesa. Un altro fatto simile è avvenuto invece ad Afragola, attorno alle 2 di notte: qui, alcuni ignoti hanno fatto fuoco all'altezza del civico 37 di via Venezia Giulia, dove si trova anche una pizzeria. In questo caso, dodici i bossoli calibro 9 recuperati dai carabinieri, tutti a segno nella serranda della pizzeria, che era chiusa al momento degli spari. Indagano in questo caso i carabinieri della compagnia di Casoria.