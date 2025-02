video suggerito

Napoli-Udinese, corse extra per la metro Linea 2 dopo la partita di domenica 9 febbraio Corse extra domenica 9 febbraio per Napoli-Udinese: sette corse della Linea 2 in più dopo la partita, cinque verso Garibaldi e due verso Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Corse extra della Linea 2 della Metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia, in occasione della partita di campionato Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio allo stadio Maradona di Fuorigrotta. In particolare, ha fatto sapere Trenitalia, ci saranno sette corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui conque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e altre due in direzione Pozzuoli. Le corse extra aiuteranno i tifosi a defluire verso casa in maniera più rapida e, soprattutto, evitando i classici ingorghi che caratterizzano la zona quando gioca il Napoli Calcio.

Le corse extra della Linea 2 sono state allestite in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, con Trenitalia che dunque "farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio", si legge in una nota. L'azienda specifica anche che sia "preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento". Inoltre, nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30: davanti l'ingresso di Napoli Campi Flegrei ci sarà il consueto contingentamento garantito dalle forze dell'ordine.