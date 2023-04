Napoli, tre feriti nella notte a bottigliate in piazza Garibaldi Tre persone sono state ferite nella notte in zona piazza Garibaldi, nel centro di Napoli, e ricoverate al Pellegrini. In due casi si tratterebbe di rapine.

A cura di Nico Falco

Tre persone sono state ferite nella notte, nel giro di un paio d'ore, nella zona di piazza Garibaldi, nel centro di Napoli; in due dei casi si tratterebbe di tentativi di rapina: avrebbero reagito e sarebbero stati colpiti con dei cocci di bottiglia. Le vittime sono state medicate nell'ospedale dei Pellegrini, nessuna di loro è grave; le loro versioni sono al vaglio, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il primo intervento dei militari della Compagnia Stella alle 23:50: un 27enne di origine pakistana era arrivato al Pronto Soccorso con ferite al torace. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito in via Carriera Grande da due stranieri, probabilmente africani, che apparentemente senza motivo lo avrebbero colpito con una bottiglia; il giovane è stato dimesso con diagnosi di 10 giorni per "contusone della parte toracica-ferita da taglio al torace".

Poco dopo, alle 00.40, il secondo intervento dei carabinieri, di nuovo al Pellegrini. La vittima, un 18enne marocchino, ha riferito di essere stato ferito durante una rapina in piazza Garibaldi: sarebbe stato aggredito da due neri che avrebbero tentato di portargli via lo smartphone, alla sua reazione lo avrebbero colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Il ragazzo è stato ricoverato in osservazione per trauma cranico.

In piazza Garibaldi sarebbe avvenuto anche il terzo episodio, con vittima un 40enne nigeriano. I carabinieri della Compagnia Stella erano ancora al Pellegrini per i due precedenti interventi quando è arrivato l'uomo, che presentava ferite e contusioni al volto. Sarebbe stato aggredito da due sconosciuti di origine africana e, quando si sarebbe rifiutato di consegnare portafogli e telefonino, sarebbe stato colpito; il 40enne è stato ricoverato in osservazione per "frattura della mandibola e ferita da taglio al volto".