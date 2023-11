Napoli, torna la Ztl bus turistici di Natale dal 2 dicembre: ingresso dal Porto e sosta in via Marina Raggiunto l’accordo tra Comune e Autorità Portuale, Dogana e Capitaneria di Porto. I bus privati potranno passare all’interno del Porto, ma dovranno fermarsi in via Nuova Marina. Il piano dal 2 dicembre al 7 gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna la Ztl dei Bus Turistici di Napoli a Natale 2023. Gli autobus privati potranno entrare in città attraverso il Porto, per non ingolfare via Marina, e parcheggiare all'esterno dell'area portuale nella zona di via Nuova Marina. Trovato l'accordo tra il Comune di Napoli e l'Autorità Portuale, l'Ufficio delle Dogane e la Capitaneria di Porto. Il piano traffico rispecchia quello già adottato lo scorso anno ed è finalizzato ad alleggerire il traffico nel centro storico, bloccando l'arrivo dei bus turistici alle porte della città ed impedendone la circolazione all'interno della Ztl. Il piano di viabilità sarà in vigore dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, ma solo nei weekend e nei giorni di festa, secondo un preciso calendario.

Per Gennaro Lametta, di Assoturismo Confesercenti, "La ZTL dei bus turistici di Natale 2023 sarà come nel 2022. Con grande difficoltà, ma c’è l’abbiamo fatta. Turismo e mobilità sono un binomio indissolubile e, la concertazione , il confronto, tra i vari assessorati e le associazioni imprenditoriali, dovrebbero essere alla base per creare sinergie di alto valore per lo sviluppo dei territori e delle attività che insistono su di esso".

I bus turistici potranno entrare nel Porto

I bus turistici, quindi, potranno entrare nel Porto di Napoli. Questo l'esito della riunione che si è tenuta il 22 novembre scorso sull'Attivazione della Ztl Bus Turistici per il periodo natalizio. Confermato, quindi, il percorso interno al Porto, richiesto per il transito degli autobus turistici, senza alcuna fermata o salita o discesa dei passeggeri. Per la discesa dei turisti e per il successivo prelievo a fine gita, saranno individuate apposite aree, esterne al Porto, in via Nuova Marina, nel tratto compreso tra l'uscita dal Porto Varco Immacolatella e il Varco Pisacane.

Il tragitto sarà il seguente:

varco Bausan (ingresso)

via del Ghiaccio

Varco Carmine

via Salerno

piazzale Pisacane

Piazzale Immcolatella (uscita confluenza su via Nuova Marina)

Potrà essere usato solo dai bus turistici preventivamente accreditati a cura di Anm spa, attraverso la piattaforma digitale Anm Tap&Park o www.smartmobility.anm.it. I pullman privati potranno sostare nelle aree di sosta dedicate ai bus turistici, individuate in zone esterne al Porto, dopo aver perfezionato la procedura di accredito e pagamento.

Quando è attiva la Ztl Bus Turistici 2023 a Napoli

Il piano traffico sarà attivo nei seguenti giorni:

sabato 2 – domenica 3 dicembre

giovedì 7 – domenica 10 dicembre

sabato 16 – domenica 17 dicembre

sabato 23 – martedì 26 dicembre

sabato 30 – lunedì 1 gennaio

venerdì 5 – domenica 7 gennaio 2024