video suggerito

Napoli, terremoto ai Campi Flegrei nella notte: serie di scosse, la più forte di magnitudo 2.6 a Lucrino L’Osservatorio Vesuviano ha registrato una serie di scosse nella notte ai Campi Flegrei, la maggiore a Lucrino, di magnitudo 2.6. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei, con la scossa più forte di magnitudo 2.6 registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv, alle ore 00,59 di oggi, lunedì 10 marzo 2025, ad una profondità attualmente stimata di 3,5 km, con epicentro nei pressi del lago di Lucrino, vicino alla costa del Golfo di Pozzuoli. Altre scosse di minore energia sono state registrate alle ore 1,12 (magnitudo 1.0) e alle ore 1,41 (magnitudo 1.2) entrambe a circa 3 km di profondità.

Il Comune di Pozzuoli: "Scossa accompagnata da boato"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni. Il Municipio ha diramato la seguente nota:

l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato nei pressi del golfo di Pozzuoli, nell’area di Lucrino. Il sisma si è prodotto alle 00:59 ora locale (UTC 23:59) del 10/03/2025, alla profondità di 3.5 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

Il Capo della Protezione Civile Ciciliano oggi a Napoli

Il Capo della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà oggi a Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, per partecipare al consiglio comunale monotematico sui Campi Flegrei, alle ore 16,00. La riunione arriva all'indomani dell'incontro della Commissione Grandi Rischi a Roma, il 6-7 marzo scorsi, con all'ordine del giorno la possibile riforma dei livelli di allerta per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come anticipato da Fanpage.it.