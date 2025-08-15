Napoli, taxi si incendia in via Marina: fiamme alte e nube di fumo. Arrivano i vigili del fuoco

Foto Fanpage.it

Un taxi si è incendiato questa mattina, venerdì 15 agosto, in via Marina a Napoli. Il veicolo appartenente ad una compagnia radiotaxi napoletana è andato a fuoco nella zona di via Marchese Campodisola, all'incrocio tra via De Gasperi, via Cristoforo Colombo e via Nuova Marina, proprio davanti al Genio Civile, sull'asse costiero partenopeo. Non sono chiare, al momento, le cause del rogo, che potrebbe essere stato legato ad un guasto tecnico.

Taxi in fiamme a via Marina: arrivano pompieri e carabinieri

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, con una autobotte, che hanno avviato subito le operazioni di spegnimento. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. Non si registrano feriti. Anche i carabinieri sono arrivati sul posto con una gazzella per prestare soccorso e circoscrivere l'area dell'incendio. Purtroppo, non è la prima volta che una autovettura quest'estate va a fuoco per motivi non chiari. A volte la scintilla scoppia a seguito di un guasto tecnico. A peggiorare la situazione anche le calde giornate afose di questi giorni, che agevolano il propagarsi delle fiamme.

Per fortuna, come detto, l'intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo in tempo. Mentre i pompieri hanno provveduto a domare l'incendio. L'episodio ha attirato anche l'attenzione di molti turisti che si trovavano in zona. L'area interessata, infatti, è vicina alla zona portuale e al centro storico cittadino. Diversi visitatori si sono fermati per capire cosa stesse accadendo e scattare foto e video.