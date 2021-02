È ancora in coma farmacologico il 15enne che ieri mattina, 7 febbraio, ha battuto violentemente la testa mentre giocava a calcio in un centro sportivo di Piscinola, nella periferia nord di Napoli: gli esami diagnostici hanno evidenziato un ematoma cerebrale. Soccorso dai compagni di squadra e dallo staff, il ragazzo era stato affidato ai sanitari del 118, chiamati quando i presenti si sono accorti che non riprendeva coscienza; il 15enne era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove si trova tuttora ricoverato.

La tragedia sul campo di calcio "San Rocco", in via Raffaele Marfella, dove si riuniscono molte squadre di giovanissimi. Il ragazzino, in forza alla squadra Asc Materdei, stando a quanto ricostruito sarebbe caduto durante una partita e avrebbe riportato un grave trauma cranico; quando i compagni di squadra si sono avvicinati, allarmati perché non lo vedevano rialzarsi, si sono resi conto che aveva perso conoscenza e che non dava segni di reazione. Subito è partita la chiamata all'ambulanza, arrivata in via Marfella poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto, le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi e il mezzo è ripartito a sirene spiegate verso il Cardarelli.

Una volta in ospedale, i medici hanno accertato che il 15enne aveva un ematoma cerebrale; è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove si trova tutt'ora, in coma farmacologico. Non è ancora chiaro se sia la conseguenza dell'impatto a terra o se, al contrario, si sia sviluppato prima l'ematoma e sia stato questo a fargli perdere i sensi, facendolo quindi cadere cadere. La risposta arriverà con la tac, che verrà eseguita nelle prossime ore.