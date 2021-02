Sono ore d'apprensione per un calciatore di quindici anni, che si trova in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata, dopo un incidente avvenuto sul campo da gioco nel quartiere Piscinola. Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono alla mattinata di oggi, domenica 7 febbraio e sono avvenuti nella periferia Nord di Napoli. L'adolescente stava giocando, godendosi all'aria aperta qualche momento di svago, praticando quella che è la sua passione, quando, per cause non precisate, è caduto e ha battuto la testa. Un incidente, a seguito del quale le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto serie e hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. A dare l'allarme le persone che si trovavano con lui e che hanno assistito alla scena. Ricevuta la segnalazione di soccorso per il minore, sul posto è intevenuto in breve tempo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dov'è arrivato in codice rosso.

Calciatore quindicenne ricoverato nel reparto di Rianimazione

Il giovane paziente, arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Dagli esami svolti è emerso che il quindicenne ha riportato un trauma cranico, dovuto all'impatto durante la caduta. Le sue condizioni di salute sono serie, al momento si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici per ora non si pronunciano, per sapere novità sul suo stato di salute sarà necessario attendere le prossime ore, con la speranza che migliori presto.