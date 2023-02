Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, strade chiuse per la mezza maratona: le auto invadono la pista ciclabile La video denuncia di Luca Simeone (‘Napoli pedala’) e del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra)

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le strade sono chiuse per la mezza maratona, le auto invadono la pista ciclabile. È accaduto a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, questa mattina, quando in città si disputava la X edizione della Napoli City Half Marathon. Tantissime auto hanno occupato la pista riservata alle bici in viale Augusto. Le immagini sono state riprese in un video da Luca Simeone dell’associazione ‘Napoli pedala’. Il video è stato poi pubblicato anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra).

Borrelli (Avs): "Basta inciviltà"

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), con una nota:

Sta diventando virale sui social la video denuncia realizzata da Luca Simeone dell’associazione ‘Napoli pedala’ che immortala decine di auto mentre percorrono viale Augusto invadendo la pista ciclabile saltando semafori e tagliando le strisce pedonali in controsenso. Il tutto, come segnalato da chi ha girato il video, per eludere il dispositivo di traffico adottato dal Comune per lo svolgimento della mezza maratona di Napoli.

E aggiunge:

Leggi anche I napoletani si sono arresi e non prendono più i mezzi pubblici: il rapporto Pendolaria 2023

“La misura è colma. Questi sono veri e propri atti criminali che devono essere perseguiti con la massima severità. Contro i pirati della strada, che non se ne importano minimamente di mettere a rischio la vita degli altri con i loro comportamenti irresponsabili, l’unica risposta è tolleranza zero. Il video realizzato a Fuorigrotta è sconcertante. Mi chiedo come sia possibile invadere una pista ciclabile, in contromano, sfrecciando tranquillamente tra semafori, strisce pedonali e scivoli pedonali".

E ancora:

Noncuranti del fatto che quel tratto di carreggiata è riservato a ciclisti, bambini, disabili motori, che tutto possono aspettarsi fuorché trovarsi di fronte a un manipolo di criminali al volante che sfreccia in quella corsia. Siamo stanchi di contare le vittime della strada, di assistere all’impunità di chi compie questi atti irresponsabili, di constatare la totale assenza di controllo in tante strade della città, dell’arroganza di tanti nostri concittadini ai quali dovrebbe essere definitivamente impedito di salire nuovamente su un’automobile. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per identificare i protagonisti di questa vergogna”.

Mentre Luca Simeone conclude: