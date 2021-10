Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, Festa di Ognissanti, ponte del 2 novembre: strade chiuse e sensi unici. Divieti per 4 giorni A Napoli sensi unici, strade chiuse e divieti di sosta per 4 giorni per il lungo Ponte dei Morti, che richiama nei cimiteri cittadini migliaia di famiglie per rendere omaggio ai propri cari defunti. Piano traffico dal 30 ottobre al 2 novembre. Tra le strade interessate Largo e via Santa Maria del Pianto, via del Riposo, via Nuova Poggioreale e via De Giaxa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli sensi unici, strade chiuse e divieti di sosta per 4 giorni per il lungo Ponte dei Morti, che richiama nei cimiteri cittadini migliaia di famiglie per rendere omaggio ai propri cari defunti. Quest'anno il Comune di Napoli ha deciso di allungare il dispositivo di traffico previsto come sempre per scongiurare il blocco della viabilità a ridosso del camposanto cittadino di Poggioreale. Il piano di circolazione sarà in vigore, quindi, già da sabato 30 ottobre e fino al 2 novembre, in occasione della Ricorrenza dei Defunti e della Festa di Ognissanti e interesserà numerose strade, come Largo e via Santa Maria del Pianto, via del Riposo, via Nuova Poggioreale e via De Giaxa.

Il piano traffico per il ponte dei Morti in occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale sarà in vigore dalle ore 6,00 alle ore 16,00, nelle giornate del 30, 31 Ottobre 2021 e 1 e 2 Novembre 2021. Rispetto allo scorso anno, il dispositivo è stato esteso anche al giorno del 30 ottobre. Mentre non è più prevista l'uscita obbligatoria, all'altezza dello svincolo di via Ulderico Masoni, per i veicoli che percorrono l'asse perimetrale provenienti da Scampia e sono diretti a Viale Umberto Maddalena.

Il piano di viabilità

L'ordinanza istituisce quindi da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre 2021, dalle ore 06.00 alle ore 16.00: