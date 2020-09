Il Comune di Napoli ha deciso di far slittare di 30 giorni le nuove norme del piano anti-smog che prevedono la limitazione della circolazione in città per le categorie di auto più inquinanti a causa dei disagi che stanno vivendo in questi giorni i cittadini per la chiusura della Galleria Vittoria. Da quest'anno oltre alle Euro 0 e 1, si aggiungono anche le Euro 3 Diesel. Una misura prevista a livello europeo per contrastare l'inquinamento atmosferico e aiutare nella lotta contro i cambiamenti climatici. “Abbiamo chiesto uno slittamento di 30 giorni – spiega Marco Gaudini, presidente della commissione Ambiente – per consentire al Comune di fare una campagna di informazione adeguata per la cittadinanza sui nuovi divieti e la richiesta è stata accolta dall'amministrazione”.

Il Comune: "Rinvio piano anti-smog per chiusura Galleria Vittoria"

Il piano anti-smog del Comune doveva partire domani, primo ottobre 2020, ma è slittato a causa della chiusura imprevista della Galleria Vittoria, del maltempo e delle nuove norme Covid. "Con la delibera numero 193 – scrive il Comune in una nota – il 18 giugno 2020 la Giunta ha approvato il programma di azioni per il miglioramento della qualità dell’aria che prevede, tra le altre cose, l’entrata in vigore di misure di limitazione della circolazione veicolare a partire, come ogni anno, dal 1 ottobre e fino al 31 marzo. Tuttavia a causa di imprevedibili eventi legati alle attuali condizioni di traffico urbano in seguito a dispositivi temporanei dovuti ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture viarie urbane, ad interventi dovuti agli eventi meteorologici estremi dei giorni scorsi in aggiunta ai cantieri stradali già presenti, è stato deciso di posticipare l’entrata in vigore delle misure di limitazione della circolazione veicolare al giorno martedì 3 novembre 2020. Restano confermate tutte le previste attività di di promozione e sensibilizzazione per migliorare la qualità dell’aria, nonché le azioni per informare sull’uso corretto e responsabile degli impianti di riscaldamento e sull’impatto che essi hanno sulla qualità dell’aria".