Napoli, spari nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi: 28enne gambizzato Spari contro un 28enne nella galleria commerciale di piazza Garibaldi: l’uomo è stato ferito ad una gamba. Ignoti motivi e aggressori: indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si torna a sparare a Napoli, dove nella notte appena trascorsa un 28enne è stato ferito da colpi d'arma da fuoco ad una gamba. Non è in pericolo di vita, ma si tratta dell'ennesimo fatto di sangue apparentemente "senza motivo" degli ultimi giorni. I carabinieri stanno ora vagliando la sua versione, e non è escluso che maggiori informazioni possano essere ricavate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Gli spari nella galleria commerciale

La vicenda è accaduta nella tarda serata di ieri: il 28enne Y.T., cittadino originario del Mali da tempo residente in Italia, è arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa Betania con una vistosa ferita alla gamba destra, causata da un'arma da fuoco. Secondo il suo racconto, sarebbe stato ferito nei pressi della Galleria Commerciale di piazza Garibaldi, ma non è stato in grado di fornire dinamica e motivazioni del tutto. I carabinieri della stazione Stella hanno raccolto la sua versione e la stanno verificando: i medici di Villa Betania, intanto, lo hanno curato e dimesso. Il giovane ne avrà per 15 giorni.

I fatti di sangue dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, episodi di questo genere si erano verificati con frequenza. Gli ultimi in ordine di tempo appena due giorni fa, quando prima furono esplosi colpi di pistola ad Arzano contro un uomo che si trovava in auto, poi c'era stato un accoltellamento a Ponticelli: entrambe le vittime avevano parlato di aggressioni che sarebbero avvenute per motivi ignoti o non meglio precisati, con dinamiche anche poco chiare. Il tutto, anche in questo caso, è al vaglio dei carabinieri, che non escludono ancora alcuna pista.