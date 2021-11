Napoli, spari al Rione Sanità: feriti un uomo e una donna È accaduto nella serata di ieri, venerdì 5 novembre, nella zona del Borgo Vergini: i feriti, un uomo e una donna di cui non si conoscono ancora le generalità, non si trovano in gravi condizioni di salute. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che si è recata sul posto per i rilievi del caso.

Sangue al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove nella serata di ieri, venerdì 5 novembre, due persone – un uomo e una donna di cui non sono ancora note le generalità – sono rimaste ferite da colpi di pistola. La vicenda nella zona del Borgo Vergini: le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che al momento non esclude nessuna ipotesi. Sul posto, i poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile (o i responsabili) del ferimento dei due. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso del più vicino ospedale: le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Doppio agguato al Rione Sanità: due giovani vivi per miracolo

Risale a due mesi fa circa, alla fine dello scorso agosto, l'ultimo fatto di sangue che ha coinvolto il Rione Sanità, troppo spesso al centro di fatti di cronaca. Nella notte tra il 22 e il 23 agosto, infatti, due giovani sono stati gravemente feriti a colpi di pistola e sono miracolosamente scampati alla morte, in quello che è un agguato tuttora avvolto da parecchie ombre. Uno dei feriti è Ciro Vecchione, 19 anni, uno dei baby attori protagonisti del film del 2019 "La paranza dei bambini", tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, che narra dell'ascesa dei baby boss nei vicoli del centro storico di Napoli. Il 19enne è rimasto ferito da due colpi di pistola alla testa: uno lo ha colpito di striscio, l'altro è entrato e uscito dalla nuca. Insieme a lui un amico, Antonio Testa, 18 anni, che invece è stato ferito al torace.