Un uomo di 49 anni, con precedenti di polizia – P.C. le sue iniziali – è stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: il 49enne ha infatti danneggiato l'ambulanza che lo ha soccorso. Ieri sera, gli agenti del commissariato Decumani della Polizia di Stato, in via Pessina, la strada che collega il Museo Nazionale a piazza Dante, nel cuore di Napoli, sono stati fermati da alcuni sanitari del 118, che poco prima avevano soccorso un uomo in evidente stato di agitazione. Durante i soccorsi, il 49enne ha preso a calci e pugni l'interno dell'ambulanza, danneggiandolo. Individuato dagli agenti di polizia, l'uomo è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Anche durante un periodo delicato come questo, ancora in piena emergenza Coronavirus, non mancano purtroppo le aggressioni ai danni del personale sanitario. Soltanto il mese scorso, l'11 dicembre, ancora nel cuore di Napoli, l'autista di un'ambulanza è stato aggredito da tre persone, che sono poi state denunciate. I tre, in automobile, hanno inseguito il mezzo di soccorso, raggiungendolo in piazza Guglielmo Pepe. L'autista dell'ambulanza è stato costretto a scendere dal mezzo, è stato minacciato e poi colpito con due pugni al volto.

La Polizia di Stato, dopo la denuncia della vittima, ha fatto partire le indagini, rintracciando subito uno degli aggressori: gli altri due, invece, si sono presentati spontaneamente in commissariato. I tre sono stati denunciati per lesioni personali, minacce ed interruzione di pubblico servizio alla competente Autorità Giudiziaria.