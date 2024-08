video suggerito

Napoli si rifà il look per i turisti, pulizia straordinaria di strade e piazze a Ferragosto Proseguono le attività di pulizia della città durante la settimana di Ferragosto. Igienizzati più volte strade e piazze turistiche e gli spazi di accoglienza per immigrati e chi è in difficoltà.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pulizie straordinarie in piazza del Plebiscito, in Galleria Umberto I e in altre strade e piazze del centro storico. Napoli si rifà il look per i turisti, con un programma intensificato di pulizia e sanificazione di alcuni siti cittadini voluto dal sindaco Gaetano Manfredi a ridosso del periodo di Ferragosto.

Questa mattina una squadra di operatori della Napoli Servizi, la società multi-service di proprietà del Comune di Napoli, ha avviato diversi interventi all'interno delle Gallerie Umberto e Principe di Napoli, a piazza San Domenico Maggiore e sotto i Porticati di Piazza del Plebiscito.

Sanificazione straordinaria per le aree accoglienza

Ma non finisce qui. Il piano straordinario di igienizzazione si è concentrato anche sull'area accoglienza Immigrati di via Tanucci, nei pressi di piazza Carlo III, dove sono stati ripuliti in via straordinaria docce e bagni. Un modo per assicurare un servizio efficiente di accoglienza a chi è più in difficoltà, in una settimana caratterizzata peraltro da grande caldo e afa che stanno angustiando gli abitanti di Napoli.

Proseguono le attività di pulizia della città

Nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto 2024, erano stati già eseguiti altri interventi di ripristino di pulizia e decoro che avevano interessato altri luoghi iconici della città: dalla Villa Comunale, sul Lungomare di via Caracciolo, al Parco Virgiliano a Posillipo, ai porticati di Via San Giacomo, la strada dello shopping che collega via Toledo a piazza Municipio. Le attività, volute come ogni anno nella settimana di Ferragosto, si sono svolte sotto la diretta sovrintendenza del direttore generale Ciro Turiello.