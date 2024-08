video suggerito

Napoli, assalto ai Decumani a Ferragosto: folla con migliaia di turisti in via dei Tribunali Bar, ristoranti e tabaccherie aperti, pronti ad accogliere i visitatori. Chiuse gioiellerie e cartolerie. Il Comune avvia la pulizia straordinaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Folla di turisti al centro storico di Napoli a Ferragosto 2024. Prese d'assalto le strade dei Decumani. Migliaia di visitatori da questa mattina hanno affollato via dei Tribunali. Bar, ristoranti e tabaccherie e le botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno aperti, pronti ad accogliere tutti. Chiuse, invece, gioiellerie e cartolerie. Il Comune di Napoli, intanto, ha avviato un'operazione di pulizia straordinaria nei luoghi più frequentati dai turisti al centro storico, per garantire il decoro della città.

Il Comune avvia la pulizia straordinaria

Su richiesta del Sindaco Gaetano Manfredi, dall'alba di oggi una squadra straordinaria di pulitori e sanificatori della Napoli Servizi ha avviato diversi interventi straordinari di pulizia e decoro in vari punti della città, tra i quali la Villa Comunale, il Parco Virgiliano, la Galleria Umberto I e la Galleria Principe di Napoli.

Anche i porticati della basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito e i porticati di Via San Giacomo, che collegano via Toledo a piazza Municipio, sono stati oggetto di queste attività. Le attività, volute come ogni anno nel giorno di Ferragosto, sono state assicurate sotto la diretta sovrintendenza del direttore generale Ciro Turiello, garantendo che Napoli si presenti al meglio per i suoi visitatori.

Al Duomo si è tenuta la tradizionale messa della festa della Madonna Assunta, che si tiene il 15 agosto di ogni anno, celebrata dall'Arcivescovo don Mimmo Battaglia. La cattedrale era gremita da centinaia di turisti e cittadini napoletani. Don Mimmo ha voluto rivolgere un pensiero alle bambine ferite dal crollo di Scampia.