Napoli, avvertito un urto sulla metro Linea 2: treni fermi per 2 ore. Ma non c’è nulla Traffico ferroviario rallentato oggi pomeriggio tra Napoli Campi Flegrei e Margellina per 50 treni regionali. Circolazione regolare dopo le 18,45.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura per un urto avvertito da un treno della metropolitana Linea 2, gestita da FS, a Napoli oggi pomeriggio. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 16,30, mentre il convoglio stava attraversando la galleria che collega piazza Leopardi a Fuorigrotta a Mergellina. A seguito del rumore avvertito anche dai passeggeri si è scatenato il panico.

Si è temuto un investimento, ma non c'era nulla

Molti hanno temuto che potesse essere stata investita una persona, cosa per fortuna scongiurata. Circa 50 treni hanno subito ritardi o sono stati bloccati per circa 2 ore. Ma a seguito dei controlli, per fortuna, non è stato riscontrato nulla, come confermato da Ferrovie dello Stato a Fanpage.it. La metropolitana Linea 2, oggi pomeriggio, era affollata dalle persone, molte delle quali candidati al concorso del Comune di Napoli di ritorno dalle prove svolte alla Mostra d'Oltremare.

Ritardi di oltre 90 minuti per i treni

Dopo aver avvertito l'urto, si è temuto il peggio, anche che potesse essere stata investita una persona. Eventualità, per fortuna scongiurata. I tecnici di Ferrovie dello Stato sono subito intervenuti per ispezionare la linea, percorrendo in lungo e in largo i binari, e non hanno trovato nulla. Tuttavia, per consentire gli accertamenti sulla linea Napoli Gianturco – Villa Literno, il traffico ferroviario tra Napoli Campi Flegrei e Margellina ha subito forti rallentamenti. Si sono registrati ritardi nelle corse per circa due ore. Venti treni Regionali hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti, 30 treni Regionali sono stati limitati nel percorso. Soltanto alle 18,45, la situazione è tornata regolare.