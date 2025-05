video suggerito

Napoli, scuole chiuse in anticipo e Dad all'università il 23 maggio per festa scudetto e sciopero treni Alcune scuole chiuse in anticipo a Napoli il 23 maggio per il piano viabilità del Comune per la partita con il Cagliari. All'Università attivata la Dad.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alcune scuole chiuderanno in anticipo a Napoli, venerdì 23 maggio 2025, per il piano viabilità in vista della partita Napoli-Cagliari che potrebbe aggiudicare lo scudetto del Campionato di Calcio di Serie A 2024-25. Nella stessa giornata è previsto, inoltre, uno sciopero del comparto scuola indetto dai sindacati CSLE e CONALPE. In diversi istituti scolastici superiori cittadini sono state sospese le attività extrascolastiche e le palestre resteranno chiuse. Sospesi anche i corsi serali. A seguito dello sciopero dei treni, che coinvolgerà anche Ferrovie dello Stato, invece, l'Università Suor Orsola Benincasa ha attivato le lezioni in Dad.

L'elenco delle scuole che anticipano la chiusura venerdì 23 maggio 2025

A Napoli città, come detto, diverse scuole superiori anticiperanno la chiusura venerdì 23 maggio, in concomitanza con Napoli-Cagliari.

Liceo Classico Pansini del Vomero: anticipa la chiusura. Ha comunicato che venerdì 23 maggio le classi svolgeranno le lezioni, secondo l’orario previsto. Le attività extracurricolari, invece, sono rimandate a data da destinarsi per il dispositivo di traffico limitato in vista della partita del Napoli.

anticipa la chiusura. Ha comunicato che venerdì 23 maggio le classi svolgeranno le lezioni, secondo l’orario previsto. Le attività extracurricolari, invece, sono rimandate a data da destinarsi per il dispositivo di traffico limitato in vista della partita del Napoli. Liceo Statale Elsa Morante di Scampia: anticipa la chiusura. Ha comunicato che, per problemi di viabilità il giorno 23 maggio 2024, tutte le classi della sede centrale e della sede succursale usciranno alle ore 13.00.

anticipa la chiusura. Ha comunicato che, per problemi di viabilità il giorno 23 maggio 2024, tutte le classi della sede centrale e della sede succursale usciranno alle ore 13.00. Istituto Superiore Gentileschi di via Nuova Agnano: La dirigente Paola Albertazzi ha disposto la sospensione attività sportive pomeridiane presso la palestra dell'istituto, alla luce del dispositivo di limitazione del traffico veicolare emanato dal Comune di Napoli in coincidenza con lo svolgimento dell'incontro di calcio Napoli-Cagliari presso lo Stadio Maradona.

La dirigente Paola Albertazzi ha disposto la presso la palestra dell'istituto, alla luce del dispositivo di limitazione del traffico veicolare emanato dal Comune di Napoli in coincidenza con lo svolgimento dell'incontro di calcio Napoli-Cagliari presso lo Stadio Maradona. ITC Francesco Saverio Nitti di viale Kennedy: ha comunicato il termine anticipato dell’attività didattica e chiusura anticipata della scuola venerdì 23 maggio. "Tutte le attività didattiche avranno termine alle ore 14.00 con conseguente chiusura anticipata della scuola per motivi di ordine pubblico visto l’anticipo a venerdì 23 maggio dell’ultima giornata di campionato di calcio di serie A".

ha comunicato il termine anticipato dell’attività didattica e chiusura anticipata della scuola venerdì 23 maggio. "Tutte le attività didattiche avranno termine alle ore 14.00 con conseguente chiusura anticipata della scuola per motivi di ordine pubblico visto l’anticipo a venerdì 23 maggio dell’ultima giornata di campionato di calcio di serie A". ITI Righi di viale Kennedy: anticipa la chiusura e sospende il serale. L'istituto ha comunicato l'uscita anticipata alle ore 13:00 del corso diurno e la sospensione attività didattiche corso serale e qualsiasi altra attività extracurriculare a scuola (PNRR, PON, progetti vari), "considerata l’Ordinanza di viabilità emanata dal Comune di Napoli, in via precauzionale, al fine di garantire un rientro autonomo in sicurezza degli studenti – in occasione della partita di campionato di calcio del Napoli.

anticipa la chiusura e sospende il serale. L'istituto ha comunicato l'uscita anticipata alle ore 13:00 del corso diurno e la sospensione attività didattiche corso serale e qualsiasi altra attività extracurriculare a scuola (PNRR, PON, progetti vari), "considerata l’Ordinanza di viabilità emanata dal Comune di Napoli, in via precauzionale, al fine di garantire un rientro autonomo in sicurezza degli studenti – in occasione della partita di campionato di calcio del Napoli. Istituto Istruzione Superiore Polo delle Arti "Caselli Palizzi" di piazzetta Salazar a Chiaia: anticipa la chiusura. Al fine di agevolare il rientro a casa degli alunni coinvolti in orario pomeridiano, si dispone l'uscita di tutte le classi del plesso Palizzi alle ore 15,00, visto anche lo sciopero dei sindacati CSLE e CONALPE e la partecipazione dell'indirizzo Liceo Musicale alla III rassegna Musica di Insieme Orchestre verticali territoriali Junior OVTJ Capaccio Paestum.

anticipa la chiusura. Al fine di agevolare il rientro a casa degli alunni coinvolti in orario pomeridiano, si dispone l'uscita di tutte le classi del plesso Palizzi alle ore 15,00, visto anche lo sciopero dei sindacati CSLE e CONALPE e la partecipazione dell'indirizzo Liceo Musicale alla III rassegna Musica di Insieme Orchestre verticali territoriali Junior OVTJ Capaccio Paestum. Liceo Elio Vittorini: ha comunicato che per le intere giornate del 23 e 24 maggio 2025, le Confederazioni CSLE e CONALPE hanno proclamato uno sciopero del personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado. "Si informano i genitori e gli studenti che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire".

Didattica a Distanza all'Università

All'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione ha comunicato che "in considerazione dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato per venerdì 23 maggio, le lezioni di tutti i Corsi di Studio UNISOB – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale biennali e a ciclo unico, saranno erogate in modalità online su piattaforma Google for Workspace.