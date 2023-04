Napoli-Salernitana, nuovi orari mezzi pubblici: varchi area pedonale riaperti alle 19 L’area pedonale sarà revocata a partire dalle ore 19,00 di oggi, domenica 30 aprile 2023. Metro Linea 1 e funicolari continueranno il servizio non stop fino alle 6 del 1 maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dopo il pareggio del Napoli nella partita con la Salernitana, l'area pedonale nel centro storico della città sarà disattivata a partire dalle ore 19,00 di oggi, domenica 30 aprile 2023. Non proseguirà quindi fino alle 4 di notte. I mezzi pubblici Anm, come metropolitana Linea 1 e funicolari, invece, proseguiranno le corse fino alle 6 di domani mattina, senza stop. Il piano traffico è stato rimodulato per cessate esigenze di ordine pubblico. "Le corse dei trasporti Anm – comunica il Comune di Napoli – proseguono fino a notte come previsto, i varchi per l'accesso alla zona del centro apriranno alle ore 19".

Confermati i prolungamenti di Cumana e Circumflegrea

I mezzi Eav come la Cumana, la Circumflegrea e la metropolitana Piscinola-Aversa, invece, effettueranno i prolungamenti fino a mezzanotte, a causa della grande ressa sui mezzi di trasporto.

Ressa e folla anche sulla metropolitana Linea 1, che proseguirà le corse non stop fino a domani mattina. "Linea 1 sta funzionando perfettamente – afferma l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, a Fanpage.it – Ho tutte le foto delle stazioni".