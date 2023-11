Napoli, ruba vestiti da OVS in via Monteoliveto, ma viene fermato da un commesso: 45enne denunciato L’uomo è stato fermato da un addetto all’accoglienza del noto negozio di abbigliamento, mentre il titolare ha sporto denuncia. Il 45enne è stato poi identificato dalla Polizia Municipale.

A cura di Valerio Papadia

È entrato nel noto negozio di abbigliamento e ha cominciato ad infilare vestiti in una borsa come se nulla fosse, sperando di farla franca: ma così non è stato per un 45enne napoletano – F.M., già noto alle forze dell'ordine – che è stato denunciato dalla Polizia Municipale. Nella mattinata di ieri, giovedì 2 novembre, gli agenti dell'Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti sono intervenuti nel negozio OVS che sorge all'angolo tra via Monteoliveto e via Diaz, dove uno degli addetti all'accoglienza aveva fermato un uomo, il quale, poco prima, aveva infilato alcuni capi di abbigliamento in una borsa, dopo aver danneggiato il sistema antitaccheggio di cui sono dotati i vestiti.

Il responsabile del negozio ha manifestato l'intenzione di denunciare il ladro che, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato negli uffici della Municipale per il fotosegnalamento: qui il ladro, identificato e perquisito, è stato trovato in possesso di tre capi di abbigliamento sottratti poco prima nell'esercizio commerciale, che sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il 45enne, invece, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.