Napoli, rogo in strada a Poggioreale: arrivano i pompieri A fuoco le campane per la raccolta dei rifiuti, che sono state completamente divorate dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura a Poggioreale questa mattina a causa di un incendio che è scoppiato in strada, poco dopo mezzogiorno. A fuoco, secondo le prime ricostruzioni, le campane per la raccolta dei rifiuti, completamente divorate dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Napoli, con un'autobotte. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio in poco tempo. Ma una grossa colonna di fumo si è levata in cielo, visibile anche a diversi isolati di distanza. Mentre le famiglie della zona impegnate nel pranzo domenicale, sono state costrette a barricarsi in casa, chiudendo le finestre, per evitare di respirare gli odori acri del fumo. A Poggioreale, quartiere del centro storico di Napoli, spesso purtroppo si verificano roghi di rifiuti, che a volte interessano anche le numerose discariche abusive presenti sul territorio.

A denunciare l'ultimo incendio delle campane, avvenuto nella giornata di oggi, domenica 23 gennaio 2022, è Carmine Meloro, del comitato di Poggioreale: "Sono stati subito avvisati i vigili del fuoco – commenta – Purtroppo, non è la prima volta che in via Poggioreale si assiste da atti vandalici che danneggiano il patrimonio pubblico. Poco distante dal luogo dove si trova la campana dei rifiuti incendiata oggi, c'è infatti la panchina rossa contro la violenza sulle donne, installata dal Comune di Napoli, devastata dai vandali, ma mai riparata. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale intervenga migliorando la sicurezza della zona, anche con l'ausilio magari di telecamere che possano aiutare a contrastare l'illegalità e a fungere da elemento di dissuasione per i malintenzionati".