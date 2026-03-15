Tir carico di legno si incendia sull’autostrada Roma-Napoli, 13 ore per spegnere il rogo: enorme colonna di fumo

Tir carico di assi di legno per carpenteria si incendia sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Ci vogliono 13 ore per domare il rogo, a causa delle elevatissime temperature. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio, sabato 14 marzo, attorno alle ore 14, a bordo di un autoarticolato che stava percorrendo l'autostrada, nel tratto tra i caselli di Caianello e Capua, al km 718+400. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, con una squadra inviata dal Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano. Alla quale poi si sono aggiunti numerosi rinforzi, con 5 autobotti.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma, secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo si sarebbe ad un certo punto accorto che dal mezzo proveniva del fumo. A quel punto, con una manovra repentina, sarebbe riuscito ad accostare sul margine destro della carreggiata e ad arrestare la marcia, fermandosi in una piazzola di sosta, come prevede la procedura. All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’autoarticolato, che trasportava assi di legno, era già completamente avvolto dalle fiamme.

Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Mentre sono stati notevoli i disagi alla circolazione. L’autostrada è rimasta infatti chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. In supporto alla squadra intervenuta sono giunte anche cinque autobotti: tre dal Comando provinciale di Caserta e due dal Comando di Napoli. Per domare completamente l’incendio è stato necessario anche l’utilizzo di schiuma antincendio. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle ore 3,00 di stanotte, domenica 15 marzo. Fortunatamente non si registrano feriti.