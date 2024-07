video suggerito

Napoli, ristoranti take away multati dai vigili: cibi venduti senza autorizzazioni sanitarie Multati i locali take away al centro storico per mancanza di autorizzazioni. Sanzionate pizzerie per tavolini selvaggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ristoranti take away abusivi a Napoli nel mirino della Polizia locale: cibi venduti senza autorizzazione sanitaria, mancanza di licenze amministrative e nessuna comunicazione per la vendita di bevande alcoliche. Scattano le sanzioni per i locali, con una raffica di contestazioni elevate dagli agenti dei caschi bianchi al centro storico di Napoli. I controlli sono stati eseguiti dagli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Gaetano Frattini. Nel complesso, su 13 attività controllate sono stati elevati 22 verbali. L'ammontare delle sanzioni è di circa 45.000 euro. Seguiranno le segnalazioni a tutti gli uffici competenti.

Multati i ristoranti take away al centro storico

Nel mirino della municipale ci finiscono tre ristoranti take away, dove si compra il cibo da asporto, in via Milano, in via Carbonara e in vico Settimo Duchesca. Al primo è stata contestata la mancanza di autorizzazione amministrativa di vicinato, la mancanza di autorizzazione sanitaria e la mancata comunicazione della vendita di bevande alcoliche. Al secondo la mancanza di autorizzazione amministrativa, la mancanza di autorizzazione sanitaria e l'occupazione abusiva di suolo pubblico di 10 metri quadrati. Al terzo la mancanza di autorizzazione amministrativa, la mancanza di autorizzazione sanitaria e la mancata comunicazione della vendita di bevande alcoliche.

Sanzioni alle pizzerie per i tavolini illegali

Ma non finisce qui. Perché sono state sanzionate tre pizzerie per occupazione di suolo pubblico abusiva in via Foria, via Rimini e via San Biagio dei librai. Multati anche due bar in via Mazzocchi e in piazzetta del Divino Amore, sempre per occupazione di suolo pubblico abusiva. Un locale in via Blanch è stato multato per la mancanza di autorizzazione amministrativa, la mancanza di autorizzazione sanitaria e la mancata comunicazione della vendita di bevande alcoliche. Mentre un'altra attività di somministrazione in via San Biagio dei Librai per la mancanza di autorizzazione amministrativa, per la mancanza di autorizzazione sanitaria, per la mancata comunicazione della vendita di bevande alcoliche e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine, un autolavaggio in via Sant'Alfonso Maria de' Liguori per la violazione del regolamento di polizia urbana.