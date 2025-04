video suggerito

Controlli nel mercato di Pomigliano: sequestrati quintali di latticini, salumi e pesci Circa 200 chili di latticini e salumi venduti senza autorizzazione, altri 50 chili di prodotti ittici senza tracciabilità e lavoratori in nero: il bilancio dei controlli nelle aree mercatali di Pomigliano d'Arco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Latticini, salumi, ma anche prodotti ittici: diversi i quintali di alimenti sequestrati nella vasta operazione della Polizia Locale di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che ha setacciato questa mattina le aree mercatali cittadine. Gli uomini del colonnello Emiliano Nacar hanno effettuato verifiche su due diverse zone del mercato cittadino, scoprendo diverse irregolarità e sequestrando diversi quintali di prodotti di vario tipo, oltre a scoprire lavoratori in nero e perfino occupazioni abusive di suolo pubblico.

In un primo caso sono stati scoperti circa 200 chili di latticini e salumi che venivano venduti senza alcuna autorizzazione e dunque potenzialmente nocivi per il consumatore: i prodotti sono stati sequestrati e distrutti, mentre al venditore è stata inflitta una multa da cinquemila euro. Ma non solo: durante altri controlli, ai quali hanno partecipato anche uomini della Guardia Costiera, sono stati sequestrati 50 chili di prodotti ittici, tutti privi di tracciabilità e dunque altrettanto potenzialmente pericolosi per i consumatori. In questo caso, la multa per il venditore è stata di tremila euro. Scoperti inoltre sei lavoratori in nero e multe per altri diecimila euro ai responsabili: ai controlli hanno preso parte anche uomini dell'Ispettorato del Lavoro. Infine, sono stati rimossi quattro veicoli per occupazione abusiva del suolo pubblico. In corso di definizione, infine, altre multe dopo il controllo del conferimento dei rifiuti nelle aree mercatali, ha fatto sapere il comando di Polizia Locale di Pomigliano d'Arco. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni nelle aree mercatali cittadine.