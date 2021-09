A Fuorigrotta rider picchiato a calci, pugni e colpi di casco mentre è a terra Rider 26enne picchiato violentemente da una banda di ragazzini a colpi di casco in testa, con pugni e calci mentre è steso a terra. La violenta aggressione è accaduta stanotte, attorno all’1,30, a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, in via Lepanto. Identificati 2 aggressori di 15 e 17 anni, si cercano gli altri della banda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rider 26enne picchiato violentemente da una banda di ragazzini a colpi di casco, con pugni e calci mentre è steso a terra. La violenta aggressione è accaduta stanotte, attorno all'1,30, a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, in via Lepanto. Non è chiaro il motivo che ha spinto alcuni minorenni ad aggredire un 26enne, rider che lavora per una nota società di delivery. La vittima non si è rivolta alle forze dell'ordine, temendo ritorsioni, ma sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, allertati dal personale medico dell’ospedale San Paolo dove il giovane era arrivato per le cure del caso. Per lui contusioni multiple ritenute guaribili in 21 giorni.

Identificati un 15enne e un 17enne

Grazie alle visione delle immagini di videosorveglianza i Carabinieri hanno già identificato 2 degli aggressori, un 17enne e un 15enne. Sono stati denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri. Il video dell'aggressione è stato pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Nuova aggressione a colpi di casco, calci e pugni ad un rider a Fuorigrotta davanti al McDonald's. Un pestaggio vile 5 contro uno".

"Sono scene terribili – commentano Annalisa Mantellini e Gianluca Cavotti, consiglieri uscenti della X Municipalità – Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a violenze del genere da parte di gruppi di ragazzi. Il territorio di Fuorigrotta necessita di maggiori controlli, soprattutto nei luoghi di ritrovo come i pub e i ristoranti. Abbiamo sollecitato l'installazione di telecamere di videosorveglianza per dissuadere i malintenzionati e individuare i responsabili delle aggressioni".

Lo scorso gennaio, un'altra violenta aggressione del branco ad un rider napoletano di 50 anni, picchiato e rapinato dello scooter. Per quel raid erano stati arrestati anche due giovani maggiorenni del gruppo, condannati poi a 10 anni di carcere; il gup del tribunale di Napoli Nord ha riconosciuto agli imputati le aggravanti contestate, anche quelle della crudeltà. L'aggressione avvenne in Calata Capodichino, nel centro di Napoli.